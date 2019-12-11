Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı

11.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:39

MERSİN (İHA) – Doğu Akdeniz'de bugünden itibaren Cuma sabahına kadar hızı yer yer saatte 90 kilometreyi bulacak kuvvetli fırtına beklendiği belirtilerek, denizciler ve vatandaşlar uyarıldı.



Meteoroloji Adana 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan denizlere ait meteorolojik uyarıda, Doğu Akdeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu, yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği bildirildi. Fırtınanın, 13 Aralık Cuma günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edilerek vatandaşlar uyarıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA