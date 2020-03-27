Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirlerine sıkı takip
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirlerine sıkı takip - Haberler
Akdeniz, Mersin, Hatay, Adana, Güncel

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirlerine sıkı takip

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulaması sıkı şekilde takip ediliyor.

27.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:12
Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirlerine sıkı takip

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulaması sıkı şekilde takip ediliyor.

Adana'nın Pozantı Belediyesi zabıta ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki semt pazarlarında esnaf ve vatandaşların ateşini ölçtü.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, yaptığı açıklamada, ilçede kurulan semt pazarında zabıta ekiplerince tedbirlerin alındığı belirterek, "Hassasiyetlerimize pazarcı esnafımız ve halkımızın riayet ettiğini görmek bizleri de son derece memnun etti." dedi.

Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Denetim ekipleri, tüm toplu taşıma araçlarını denetledi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdür Vekili Zekeriya Özmüş, genelge doğrultusunda toplu taşıma araçlarının, ruhsatlarında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edeceklerini bildirdi.

Özmüş, araç içindeki yolcuların oturma şeklinin de birbirleriyle teması engelleyecek şekilde olacağını belirtti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da yazılı açıklamasında, Çilek, Güneş ve Karaduvar Mahalle Evlerinde eğitim gören kadınların ürettiği 5 bin tıbbi maskenin, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildiğini aktardı.

Gültak, ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirterek, vatandaşların yanında taşıyabilecekleri 10 bin dezenfektan üreteceklerini duyurdu.

Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Hassa İlçe Belediyesine bağlı ekipler, vatandaşların ve personelin daha sağlıklı ortamlarda çalışmalarını sağlamak amacıyla pazar yerlerini dezenfekte etti.

Zabıtalar satıcılara maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Osmaniye

Osmaniye'de meslek lisesi öğrencileri ile halk eğitim merkezi kursiyerleri tarafından sağlık kuruluşlarının ihtiyacını gidermek için maske üretimine başlandı.

Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarım atölyesinde günlük 49 bin adet üretilen tek kullanımlık maskeler, kentte görevli sağlık çalışanlarına dağıtılacak.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, atölyeyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'tan bilgi aldı.

Albak, Bahçe Endüstri Meslek Lisesi kimya bölümünde de dezenfekte üretimine kısa sürede başlanacağını anlattı.

Öte yandan Düziçi Belediyesince de sokak hayvanları için park ve bahçelere yem bırakıldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var
Mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye'de cuma namazının kılındığı tek cami Haberler
Mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye'de cuma namazının kılındığı tek cami
Aile hekimlerinin virüse karşı yaşadığı tehlike konuşulurken spiker ağladı Haberler
Aile hekimlerinin virüse karşı yaşadığı tehlike konuşulurken spiker ağladı
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi Haberler
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Haberler
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek
Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Akgül Şeyma Subaşı Muhterem Nur
Spor Falcao Falcao Ali Koç Rıza Çalımbay Servet Yazıcı
Daha Fazla Mart Kadın Milli Futbolcu
Şu an buradasınız: Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirlerine sıkı takip - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 14:10:42. #1.14#
title