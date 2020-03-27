Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirlerine sıkı takip Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulaması sıkı şekilde takip ediliyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulaması sıkı şekilde takip ediliyor.

Adana'nın Pozantı Belediyesi zabıta ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki semt pazarlarında esnaf ve vatandaşların ateşini ölçtü.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, yaptığı açıklamada, ilçede kurulan semt pazarında zabıta ekiplerince tedbirlerin alındığı belirterek, "Hassasiyetlerimize pazarcı esnafımız ve halkımızın riayet ettiğini görmek bizleri de son derece memnun etti." dedi.

Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Denetim ekipleri, tüm toplu taşıma araçlarını denetledi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdür Vekili Zekeriya Özmüş, genelge doğrultusunda toplu taşıma araçlarının, ruhsatlarında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edeceklerini bildirdi.

Özmüş, araç içindeki yolcuların oturma şeklinin de birbirleriyle teması engelleyecek şekilde olacağını belirtti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da yazılı açıklamasında, Çilek, Güneş ve Karaduvar Mahalle Evlerinde eğitim gören kadınların ürettiği 5 bin tıbbi maskenin, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildiğini aktardı.

Gültak, ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirterek, vatandaşların yanında taşıyabilecekleri 10 bin dezenfektan üreteceklerini duyurdu.

Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Hassa İlçe Belediyesine bağlı ekipler, vatandaşların ve personelin daha sağlıklı ortamlarda çalışmalarını sağlamak amacıyla pazar yerlerini dezenfekte etti.

Zabıtalar satıcılara maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Osmaniye

Osmaniye'de meslek lisesi öğrencileri ile halk eğitim merkezi kursiyerleri tarafından sağlık kuruluşlarının ihtiyacını gidermek için maske üretimine başlandı.

Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarım atölyesinde günlük 49 bin adet üretilen tek kullanımlık maskeler, kentte görevli sağlık çalışanlarına dağıtılacak.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, atölyeyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'tan bilgi aldı.

Albak, Bahçe Endüstri Meslek Lisesi kimya bölümünde de dezenfekte üretimine kısa sürede başlanacağını anlattı.

Öte yandan Düziçi Belediyesince de sokak hayvanları için park ve bahçelere yem bırakıldı.

Kaynak: AA