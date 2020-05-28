Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
28.05.2020 19:22 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:27
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Osmaniye Belediyesi ekipleri de ibadete açılacak camilerde, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürdü.
Kadirli ilçesinde ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre ana cadde, sokak ve alanlarda ağzı ve burnu kapatacak şekilde cerrahi maske kullanımını zorunlu hale getirildi.
Kaynak: AA