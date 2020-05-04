Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Adana Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, semt pazarlarında vatandaşların sosyal mesafeye uymasının sağlanması için pazar alanlarını yeniden tasarlıyor.

Merkez Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Semt Pazarı'nda bu kapsamda tezgahların önüne alışveriş anında durulması ve durulmaması gereken noktaları gösteren aralarında 1 metre mesafe bulunan işaretli kutucuklar çizildi.

Mersin

Mersin'de Akdeniz Belediyesine bağlı ekipler ilçedeki aile sağlık merkezleri ve eczanelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki gişelerde denetim yaptı.

Araç sürücülerinin seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, vatandaşlara Kovid-19 salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.

Şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı TAG Otoyolu'nda önceki günlere oranla sakinliğin hakim olduğu görüldü.

Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kamu kuruluşlarındaki dezenfektan çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, merkez ve Yayladağı ilçesindeki sağlık kuruluşları, polis ve jandarma karakolları ile PTT binalarında ilaçlama çalışması yaptı.

Osmaniye

Osmaniye Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında kent genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otobüs durakları, aile sağlığı merkezleri, devlet ve özel hastaneler, taksi durakları, kamu kurumları ile banka şubeleri ve ATM'lerde sık aralıklarla dezenfekte çalışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca kentte kurulan pazar yerlerinde vatandaşların ateşinin ölçüldüğü ve ücretsiz maske verildiği de kaydedildi.

Kaynak: AA