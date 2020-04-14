Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Toroslar Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki yolları yıkayıp dezenfekte etti.

Yenişehir Belediyesi de ilçenin çok sayıda noktasına dezenfeksiyon tüneli yerleştirdi.

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya öncülüğünde hayırsever iş insanlarının katkılarıyla alınan maske üretme makinesi, Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne hediye edildi.

Müdürlük bünyesinde günde 25 bin maske dikilmesi planlandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki gişelerde denetimler yaparak, vatandaşlara Kovid-19 salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.

Şehirler arası yolculukta otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı TAG Otoyolu'nda sakinliğin hakim olduğu görüldü.

Silifke ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan bir kafede masa kurulup okey ve iskambil oynandığı, çay servisi yapıldığı tespit edildi. İş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA