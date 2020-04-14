Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor Osmaniye Belediyesi, mahalle ve çarşı merkezinde iş yerlerine yönelik dezenfeksiyonu sürdürdü.

Osmaniye Belediyesi, mahalle ve çarşı merkezinde iş yerlerine yönelik dezenfeksiyonu sürdürdü.

Kadirli ilçesinde de şehrin girişlerinde bulunan kontrol noktasında görevli polis ve jandarma ekipleri, ateşini ölçtükleri sürücülere, maske takmaları ve evde kalmaları uyarısında bulundu.

Kadirli Belediyesi görevlileri ve muhtarlar, mahallelerde maske dağıttı.

Düziçi ilçesinde ise marketlerde gıda denetimi yapıldı. Ekipler, market çalışanlarına ekmek, sebze ve meyve satışlarında hijyen kurallarını hatırlattı.

Kaynak: AA