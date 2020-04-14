Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor
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Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

14.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:32
Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesince, Karaisalı ilçesinde dezenfeksiyon ve zararlılara karşı ilaçlamanın yanı sıra esnafa maske dağıtımı yapıldı.

Semt pazarlarında denetim yapıp maske dağıtan ekipler, vatandaşları ve esnafı sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz ve Belediye Başkanı Necip Topuz, tarım işçilerinin yoğun olduğu mahallelerde maske dağıtarak, süreçle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Ceyhan Belediyesi de yaya trafiği fazla olan Çamlıyol İnönü Bulvarı ve Kızılay Caddesi'ne dezenfeksiyon tüneli kurdu.

Mersin

Toroslar Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki yolları yıkayıp dezenfekte etti.

Yenişehir Belediyesi de ilçenin çok sayıda noktasına dezenfeksiyon tüneli yerleştirdi.

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya öncülüğünde hayırsever iş insanlarının katkılarıyla alınan maske üretme makinesi, Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne hediye edildi.

Müdürlük bünyesinde günde 25 bin maske dikilmesi planlandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki gişelerde denetimler yaparak, vatandaşlara Kovid-19 salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.

Şehirler arası yolculukta otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı TAG Otoyolu'nda sakinliğin hakim olduğu görüldü.

Silifke ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan bir kafede masa kurulup okey ve iskambil oynandığı, çay servisi yapıldığı tespit edildi. İş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de şehir içi ulaşımı sağlayan toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon yaptı.

Reyhanlı-Kırıkhan kara yolunda polis kontrol noktasında durdurulan araçlar, dezenfekte edildi.

Kırıkhan Belediyesi ekipleri, kendi bünyelerinde dezenfeksiyon tüneli imalatı başlattı. İlk olarak üretilen 3 tünel, belediye binası girişi, PTT binası önü ve pazar yeri girişine konuldu.

Osmaniye

Osmaniye Belediyesi, mahalle ve çarşı merkezinde iş yerlerine yönelik dezenfeksiyonu sürdürdü.

Kadirli ilçesinde de şehrin girişlerinde bulunan kontrol noktasında görevli polis ve jandarma ekipleri, ateşini ölçtükleri sürücülere, maske takmaları ve evde kalmaları uyarısında bulundu.

Kadirli Belediyesi görevlileri ve muhtarlar, mahallelerde maske dağıttı.

Düziçi ilçesinde ise marketlerde gıda denetimi yapıldı. Ekipler, market çalışanlarına ekmek, sebze ve meyve satışlarında hijyen kurallarını hatırlattı.

Kaynak: AA

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