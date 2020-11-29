Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

29.11.2020 16:53 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:56
Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon yapıldı.

Toplu taşıma araçlarında da dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında uyardı.

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Mersin

Mersin'de belediye ekipleri market, fırın ve pastanelerde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Sahil bandında bulunan polis ekipleri de vatandaşlara Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

Akdeniz Belediyesine bağlı çevre koruma ekipleri de ilçe genelindeki cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Ekipler park, bahçe ve toplu kullanım alanlarındaki temizlik çalışmasını sürdürdü.

Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra toplu taşma araçları, ibadethaneler ve halka açık alanlarda dezenfeksiyon yaptı.

Osmaniye

Osmaniye Belediyesi, Kovid-19 ile mücadelede görev alan filyasyon ekiplerine her sabah çorba ikramında bulunuyor.

Başkan Kadir Kara, yaptığı yazılı açıklamada, virüse karşı yürütülen mücadelede tüm kurumlarla iş birliği içerisinde olduklarını belirtti.

Mücadelede görev alan filyasyon ekiplerine her sabah çorba ikramında bulunduklarını kaydeden Kara, "Bu sıkıntılı süreçte canla, başla, fedakarca iradelerini ortaya koyan sağlık çalışanlarımızın çalışmaları takdire şayandır. Birlikte savaşıyoruz, inşallah birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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