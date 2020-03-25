Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri (2) Cadde ve sokakların havadan görüntüsü Polis ekiplerinin yaşlı vatandaşın siparişini alması Polisin siparişi teslim etmesi ADANA - Adana'da, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Cadde ve sokakların havadan görüntüsü Polis ekiplerinin yaşlı vatandaşın siparişini alması Polisin siparişi teslim etmesi ADANA - Adana'da, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. (2) Kaynak: AA