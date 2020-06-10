Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri Adana, Mersin, Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana, Mersin, Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana'da, Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Seyhan Rehberlik Araştırma Merkezi iş birliğiyle Atatürk Parkı'nda açılan stantta Kovid-19 ile ilgili bilgilendirici broşür ve maske dağıtımı yapıldı.

Görevliler, vatandaşlara maske vererek, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafeye uymaları, el hijyeni ve maske takılmasıyla ilgili bilgilendirmede de bulundu.

Seyhan Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğretmeni Selçuk Geçgel, gazetecilere yaptığı açıklamada, açtıkları stantla özellikle gençlere Kovid-19 ile ilgili bilgilendirme yaparak maske dağıttıklarını söyledi.

Maske alan 15 yaşındaki Zübeyde Yıldırım da, uzun zaman sonra kısıtlamanın kalkmasıyla dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Kaynak: AA