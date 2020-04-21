Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
21.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:19
Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Belediyeye bağlı ekipler, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolundaki polis kontrol noktasındaki durdurulan araçları ilaçlama yaparak dezenfekte çalışması yaptı.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de kontrol noktasındaki kontroller sırasında sürücülere koronavirüse karşı tedbirli olmaları ve kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA