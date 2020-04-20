Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Belediyeye bağlı ekipler, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolundaki polis kontrol noktasındaki durdurulan araçları ilaçlama yaparak dezenfekte çalışması yaptı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de kontrol noktasındaki kontroller sırasında sürücülere koronavirüse karşı tedbirli olmaları ve kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Ayrıca polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamaları bulunun 20 yaş altı gençler ile 65 yaş üstü vatandaşlardan izinleri bulunmayanlara idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA