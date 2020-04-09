Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana'nın Kozan Belediyesi ekipleri, Sosyal Yaşam Merkezi'nde maske üretimine başladı.

Yaklaşık 20 kişilik ekibin görev aldığı merkezde, günlük 500 maske üretilip ambalajlanacak. Maskeler, sağlık, kamu, emniyet, jandarma ile müftülük çalışanları başta olmak üzere vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Ceyhan Belediyesi ekipleri de koruyucu kıyafetler giyip maske takarak ilçedeki tüm mahallelerde ilaçlama çalışması yapıyor.

Ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı kargo şirketleri, kamu binaları, hastaneler, sağlık ocakları, camiler, bankalar, mağazalar, toplu taşıma duraklarında temizlik ve dezenfeksiyon gerçekleştiriyor.

Mersin

Mersin'in Akdeniz Belediyesince semt pazarlarının giriş ve çıkış noktalarına dezenfektan şişeleri yerleştirildi. Pazara gelen vatandaşlara eldiven ve maske dağıtıldı.

Belediye ekipleri, Çay Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezleri ve eczanelerde dezenfeksiyonu sürdürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki gişelerde uygulama yaptı. Vatandaşların seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, sürücülere Kovid-19'a ilişkin uyarılarda bulundu.

Tedbirlerin ardından otoyolda araç trafiğinin azaldığı görüldü.

Mezitli Belediyesi ekipleri de kamu kurum ve kuruluşları, sağlık merkezleri, eczaneler, otobüs durakları, park ve bahçelerde dezenfeksiyonu sürdürdü.

Hatay

Antakya Belediyesi ekiplerince Hatay Devlet Hastanesinde dezenfeksiyon yapıldı. Hastane bahçesi, otoparkları ve kantinde yıkama ve ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Pazar girişlerinde ise dezenfektan stantları kuruldu. Pazarcı esnafına ve vatandaşlara maske dağıtılıp sosyal mesafenin korunması konusunda uyarı yapıldı.

Belediye ekiplerince gıda üretim ve satışı yapılan iş yerlerinde ruhsat ile hijyen denetimleri de sıklaştırıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de Kadirli Gençlik Merkezi gönüllüleri, sokak hayvanları için park ve bahçelere yem ile ekmek bıraktı.

Düziçi ilçesinde ise 625 kişiye 669 bin 903 lira yardım dağıtımı yapıldı. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ihtiyaç sahiplerine verilen bin liralık sosyal yardım ve maaşlar ile diğer yardımları kapı kapı dolaşarak dağıttı.

Kaynak: AA