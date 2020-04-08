Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri Kepçenin yola malzeme dökmesi Halka ücretsiz maske dağıtımı yapılması Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın açıklaması Pazar yerinde alış veriş yapan vatandaşlar OSMANİYE - Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında Kadirli İlçe Belediyesi...

Kepçenin yola malzeme dökmesi

Halka ücretsiz maske dağıtımı yapılması

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın açıklaması

Pazar yerinde alış veriş yapan vatandaşlar OSMANİYE - Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında Kadirli İlçe Belediyesi tarafından vatandaşlara maske dağıtımına başlandı.

Hatay ve Osmaniye

Hatay'da, Antakya Belediyesi zabıta ekiplerince semt pazarlarının girişlerinde vatandaşlara maske dağıtılıyor. Tarihi Uzun Çarşı ile birçok mahallede de dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülüyor.

Osmaniye'de de Kovid-19'la mücadele kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerin girişlerinde kısıtlamaya gidildi.

Valilik, tedbirler kapsamında Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetine maske, eldiven ve dezenfektan verdi.

Kadirli ilçesinde de halka ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

Kaynak: AA