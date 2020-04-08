Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana'da iş insanı Uğur Erbil, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için merkez Seyhan ilçesi Özler Caddesi'ndeki aile şirketi olan otellerinin önüne "dezenfeksiyon tüneli" kurdu.

Vatandaşlara ücretsiz hizmet veren tünelde, harekete duyarlı sensörler dezenfektan püskürtüyor.

Uğur Erbil, yaptığı açıklamada, salgından bir an önce kurtulmayı temenni ederek, "Dezenfeksiyon tünelini ücretsiz şekilde halkımızın hizmetine sunduk. Bu tünelin milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Seyhan Belediyesi de internet üzerinden spor eğitimi, tiyatro gösterimleri ve çocuklar için eğitim videolarıyla "evde kal" çağrılarına destek oluyor.

Halkın temastan kaçınarak salgından korunması için Seyhan Belediyesi resmi YouTube kanalı üzerinden, "evde spor, evdeki eşyalarla spor, evde aerobik egzersizleri" gibi etkinlikler, "Köpek, Kadın, Erkek" ve "Mıstık ile Fıstık" adlı tiyatro oyunlarının gösterimleri online hizmet ile yapılıyor.

Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesi, içerisinde sabun, dezenfektan ve maskenin yer aldığı sağlık paketini, trafik ışıklarında duran araç sürücülerine ve çevredeki yayalara dağıttı. Uygulama kapsamında 5 bin sağlık paketi vatandaşlara ulaştırıldı.

Toroslar Belediyesi ekipleri kamu binaları, sağlık merkezleri, huzurevi, eczaneler, muhtarlıklar, semt pazarları, yolcu minibüsleri ve otobüs duraklarında dezenfekte işlemlerini sürdürdü. Ekipler, ATM'ler ile asansörlere de el dezenfektan üniteleri yerleştirdi.

Akdeniz Belediyesine bağlı ekipler de belirlenen mahallelerdeki dezefeksiyon çalışmalarını sürdürdü. Belediye Başkanı Mustafa Gültak da bahçe, tarla ve seralarda çalışan tarım işçilerine maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı.

Öte yandan, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolundaki gişelerde uygulama yaptı. Vatandaşların seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, araç sürücülerine Kovid-19'a ilişkin uyarılarda bulundu.

Hatay ve Osmaniye

Hatay'da, Antakya Belediyesi zabıta ekiplerince semt pazarlarının girişlerinde vatandaşlara maske dağıtılıyor. Tarihi Uzun Çarşı ile birçok mahallede de dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülüyor.

Osmaniye'de de Kovid-19'la mücadele kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerin girişlerinde kısıtlamaya gidildi.

Valilik, tedbirler kapsamında Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetine maske, eldiven ve dezenfektan verdi.

Kadirli ilçesinde de halka ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

Kaynak: AA