Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hüseyin Özdemir'in evinde 3 boyutlu yazıcıyla sağlık personeli için siperlikli maske üretmesi Hüseyin Özdemir'in konuşması Osmaniye ve HatayOsmaniye'nin Düziçi ilçesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hüseyin Özdemir, Kovid-19'la mücadeleye katkıda bulunmak...
02.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:43
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hüseyin Özdemir'in evinde 3 boyutlu yazıcıyla sağlık personeli için siperlikli maske üretmesi
Hüseyin Özdemir'in konuşması Osmaniye ve Hatay
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hüseyin Özdemir, Kovid-19'la mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla okuldan evine getirdiği 3 boyutlu yazıcıyla sağlık personeli için siperlikli maske üretmeye başladı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye ekipleri, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolundaki polis kontrol noktasındaki durdurulan araçları dezenfekte edip sürücülere, üzerinde Kovid-19'la ilgili uyarıların yer aldığı kolonyalı mendil dağıttı.
Polis ekipleri de sürücüleri, Kovid-19 tedbirlerine uyma konusunda uyardı.
Kaynak: AA