Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Osmaniye, Akdeniz, Hatay, Adana, Güncel

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

02.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:41
Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu ve kara yollarında kente giriş yapan araçlar durdurularak sürücü ve diğer yolcuların ateşi ölçülüyor.

Şehirler arası otobüslerde de tedbirlerin uygulayıp uygulamadığı kontrol ediliyor.

Seyahat İzin Belgesi bulundurmayanları aracına alan, yolcu taşıma kapasitesine uymayan taşıtlara ceza yazılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de durdurulan araçlardaki yolculara broşür dağıtarak koronavirüs tedbirleri hakkında bilgi veriyor.

Seyhan Belediyesi ekipleri de iş yerleri, kamu binaları ve muhtarlıkların dışında, çalışmak durumunda olan ticari araçlar ile vatandaşın kullandığı otomobilleri de dezenfekte ediyor.

Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kovid-19 salgını dolayısıyla aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanları için 3 boyutlu yazıcılarla "yüz koruyucu siper" üretiliyor.

Okul Müdürü Mehmet Emin Dinçkurt, siperlikleri ilk teslim ettikleri sağlık çalışanlarının üründen memnun olduklarını belirtti.

Mersin

Mersin'de merkez Akdeniz Belediyesince ilçede dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Belediyeye bağlı ekipler, balıkçı barınağına demirleyen gemi, tekne ve kayıkların yanı sıra balık ağlarını da dezenfekte etti.

Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağlı ekipler de evden çıkması sınırlandırılan vatandaşların talep ettiği gıda ürünleri ile temel ihtiyaç malzemelerini de satın alarak evlerine teslim ediyor.

Osmaniye ve Hatay

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hüseyin Özdemir, Kovid-19'la mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla okuldan evine getirdiği 3 boyutlu yazıcıyla sağlık personeli için siperlikli maske üretmeye başladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye ekipleri, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolundaki polis kontrol noktasındaki durdurulan araçları dezenfekte edip sürücülere, üzerinde Kovid-19'la ilgili uyarıların yer aldığı kolonyalı mendil dağıttı.

Polis ekipleri de sürücüleri, Kovid-19 tedbirlerine uyma konusunda uyardı.

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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