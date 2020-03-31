Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Osmaniye Belediye binası girişine kurulan yaya dezenfeksiyon tüneli Belediye Başkanı Kadir Kara'nın dezenfeksiyon tünelinden geçmesi, ateşinin ölçülmesi Başkan Kara'nın konuşması Vatandaşın dezenfeksiyon tünelinden geçişi - OsmaniyeOsmaniye Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında...
31.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:50
Osmaniye Belediye binası girişine kurulan yaya dezenfeksiyon tüneli
Belediye Başkanı Kadir Kara'nın dezenfeksiyon tünelinden geçmesi, ateşinin ölçülmesi
Başkan Kara'nın konuşması
Vatandaşın dezenfeksiyon tünelinden geçişi - Osmaniye
Osmaniye Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında belediye hizmet binası girişine dezenfektan tüneli yerleştirdi.
Binaya girmek isteyen vatandaşlar tünelden geçiyor, güvenlik görevlilerince ateşleri de kontrol ediliyor.
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Kaynak: AA