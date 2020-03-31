Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Maske üretiminden detay Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nın açıklaması Çanta üretiminden detay Gönüllü kursiyer Ayşe Timuçin açıklaması Detay görüntü Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleriHATAY - Hatay'ın Kumlu ilçesinde, bir grup gönüllü tarafından, vatandaşlara dağıtılmak üzere maske ve bez...
31.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:42
Maske üretiminden detay
Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nın açıklaması
Çanta üretiminden detay
Gönüllü kursiyer Ayşe Timuçin açıklaması
Detay görüntü Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
HATAY - Hatay'ın Kumlu ilçesinde, bir grup gönüllü tarafından, vatandaşlara dağıtılmak üzere maske ve bez çanta üretiliyor.
Kumlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede, 20 gönüllü kursiyerin katılımıyla günde 300 maske ile 80 adet bez çanta üretimi gerçekleştiriliyor.
Üretilen maske ve çantalar, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara, sağlık çalışanlarına ve askerlere ücretsiz dağıtılıyor.
Kaynak: AA