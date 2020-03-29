Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Osmaniye, Akdeniz, Hatay, Adana, Güncel

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

29.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:36
Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde Türk Kızılay Adana Şubesi tarafından 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik kolisi dağıtıldı.

Şube Başkanı Ramazan Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grup aracılığıyla sadece kendi kurumlarının bugüne kadar 780 gıda ve hijyen kolisi dağıttığını belirtti.

Bugün il genelinde 7 ekibin dağıtımı sürdürdüğünü ifade eden Saygılı, "Biz bu dağıtımı bu süreç boyunca belli periyotla yapmaya devam edeceğiz. Bağışları alıyor ihtiyaçları olana veriyoruz. Biz aradaki iyilik köprüsüyüz." dedi.

Seyhan Belediyesinin personel kıyafeti üretimi için kurduğu atölyede, pazarcılar için önlük dikildi. Önlükler ile maske ve eldivenler, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Semt Pazarcıları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay tarafından esnafa dağıtıldı. Zabıta ekipleri de Kovid-19 tedbirleri kapsamında semt pazarlarında çeşitli denetimler yaptı.

Sarıçam Belediyesi ekipleri de ortak kullanım alanları, yollar, pazar yerleri, oyun park alanları, ATM cihazları ve kamu kurumlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Adana Valiliğinin aldığı şehirlerarası seyahatin sınırlandırılması tedbiri kapsamında Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana-Ankara otoyolunda denetim yaptı.

Öte yandan ilçede geçici süreliğine vatandaşların kullanımına kapatılan piknik alanlarının yolu da Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.

Mersin

Mersin'in Mut ilçesinde polis ekipleri Kovid-19 riskine karşı sürücülerin ateşlerini ölçtü.

Çalışmaları takip eden Kaymakam Muammer Köken, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel araçlardaki vatandaşın ateşlerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi ilçede oluşturduklarını belirterek, "Her ihtimale karşı sağlık ekiplerimiz de burada hazır bekliyor." dedi.

Mezitli ilçesinde de belediye ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda, sağlık merkezlerinde, eczanelerde, otobüs duraklarında, park ve bahçelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Akdeniz Belediyesi ekipleri, ilçedeki semt pazarlarını denetledi. Esnafın, tezgah aralarındaki mesafesinin 3'er metre olması konusunda uyarıda bulunan ekipler, hijyen konusunda çalışma yaptı. Ekipler, semt pazarı dışında tezgah açan seyyar satıcıları da bulundukları bölgeden kaldırdı.

Hatay ve Osmaniye

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belediye tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Öte yandan, "evde kal" çağrılarına uyan hayvanseverler hazırladıkları video ile vatandaşlara sokak hayvanları için evlerinin önüne bir kap su ve yemek koyma çağrısında bulundu.

Antakya Belediyesi ekipleri de çöp konteynerleri, park ve kaldırımlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Belediye ekipleri ayrıca pazarlarda denetim gerçekleştirerek, vatandaş ve satıcıları alınacak tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kolluk kuvvetlerince Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kentin giriş ve çıkış noktalarında, sürücü ve yolcuların ateşleri ölçüldü. Uygulamada, sürücü ve yolculardan ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar hastanelere yönlendirildi.

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

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