Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Hatay

Hatay'da ise jandarma ekipleri Antakya-İskenderun kara yolu Ovakent Mahallesi mevkisinde uygulama yaptı.

Bu kapsamda, eldiven ve maske kullanan jandarma personelleri, sivil ve toplu taşıma araçlarını durdurarak gerekli olmadıkça evden çıkmamaları konusunda sürücüleri ve yolcuları uyardı.

Antakya Belediyesine ait bir mesire alanının önünün ise taşlarla kapatıldığı, girişine de "Koronovirüsle mücadelede vatandaşlarımızın sağlığını korumak için mesire ve piknik alanı kullanıma kapatılmıştır" yazısı asıldığı görüldü.

Otogarda ise peronlardaki yolcu ve otobüs sayısının önceki günlere oranla azaldığı fark edildi.

Kaynak: AA