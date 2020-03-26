Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Osmaniye, Akdeniz, Mersin, Hatay, Güncel

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

26.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:24
Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özel ekiple, kamusal açık ve kapalı alanlarda dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor.

Sahadaki temizlik ve bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra Seyhan Belediyesinde, encümen ve komisyon toplantıları da birer koltuk boş bırakılıp, maske ve eldiven takılarak gerçekleştiriliyor.

Kentte caddelerde bulunan trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklarda dijital olarak "Evde Kal" yazısıyla sürücülere uyarılarda bulunuluyor

Mersin

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, kırsal mahallelerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Kriz Masası bünyesinde görevlendirilen 30 kişilik ekip, 22 mahalledeki kamu kurum ve kuruluşları, sağlık ocakları, askeri birlikler, eczane, okul, muhtarlık binaları, bankalar, camiler ve bakliyat depolarını ilaçlı suyla temizledi.

Ekipler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar için yemek ve gıda yardımında da bulundu.

Mezitli Belediyesi ekiplerince de kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, kamu araçları, sağlık merkezleri, eczaneler, otobüs durakları, bankalar, ATM'ler ve parklarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Toroslar Belediyesine bağlı ekipler de ilçedeki fırın ve unlu mamul imalatı yapan iş yerlerini denetledi.

Denetimlerde iş yeri çalışanlarına hijyen konusunda gerekli uyarılar yapıldı.

- Hatay ve Osmaniye

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Antakya'da Ulus Meydanı'nda bulunan ve daha önce emniyet şeridi çekilen oturma bankları, sökülerek kaldırıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, semt pazarlarını denetleyen Antakya Belediyesi zabıtası ve emniyet mensupları, sosyal mesafenin korunmasına yönelik uyarılarda bulundu.

Tedbirler kapsamında, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Antakya ilçe merkezinde bulunan PTT binası önündeki sosyal mesafeyi koruma adına tedbirler aldı.

Vatandaşların arasına belli aralıklarla bariyerlerin yerleştirildiği PTT binası önünde, işlem yapacak kişilerin birbirlerine temas etmeden tek tek içeri alınması sağlandı.

Kırıkhan ilçesinde vatandaşların sevdikleri için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bankalar önünde sosyal mesafenin korunması yönünde anonslar yapıldı.

Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediyesince koronavirüse karşı mücadele kapsamında belediye hizmet binası dezenfekte edilerek bina girişinde personel ve vatandaşların ateşini ölçülüyor, halka kolonya ve el dezenfektanı veriliyor.

Düziçi ilçesinde gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimler sürüyor.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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