Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana'da dron ile yapılan çekimlerde cadde ve sokakların diğer günlere göre boş olduğu görüldü.

Sokağa çıkan vatandaşlar, maske ve eldiven takarak önlem almaya çalıştı.

"Vefa Sosyal Destek Grubu" ve belediye görevlilerinin yanı sıra polis ekiplerinin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara desteği sürdü.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Beylan (66), engelli eşiyle birlikte salgın nedeniyle 10 gündür evden çıkamadığını söyledi.

Beylan, siparişlerini getiren polis ekiplerine teşekkür etti.

Yüreğir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında semt pazarlarında esnafın ve vatandaşların ateşlerini ölçtü, ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

Belediye zabıta ve sağlık ekipleri, ateşi 38 derece üzerinde olan vatandaşları, tedbir amaçlı en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirdi.

Hatay

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde kentte maske üretimine başlandığını söyledi.

Hedeflerinin toplam 100 bin maske üretimi olduğunu ifade eden Yönden, bunların bir kısmının, sınırdaki Mehmetçiğe gönderileceğini, vatandaşlara da ücretsiz dağıtılacağını kaydetti.

Kırıkhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Müdürlüğü ekipleri de kentteki cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Payas Kaymakamı Polat Kara ise Vefa Sosyal Destek Grubunun, kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılandığını dile getirdi.

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda yıkama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, cadde ve bulvarları yıkadı.

Mezitli Belediyesince belediyeye bağlı Yaşlı Bakım Merkezi tarafından, 65 yaş ve üstü vatandaşlara eldiven, maske, dezenfektan ve yiyecek yardımı sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Oda Müziği Grubu ise sosyal medya üzerinden canlı konser verdi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında hurdacıları kapattı.

Erdemli ilçesinde de bir firma, vatandaşlara ücretsiz olarak bin litre dezenfektan dağıttı.

Osmaniye

Osmaniye Belediyesi ekipleri, kentteki hastanelerin acil servislerini, şehrin cadde ve sokaklarını, özel halk otobüsleri, köy, ilçe ve kısa mesafeli şehirler arası minibüsleri dezenfekte etti.

Kadirli ilçesinde akrep sokması nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan 68 yaşındaki hasta ile ona refakat eden eşi, koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıta ekiplerince evlerine kadar götürüldü.

Kaynak: AA