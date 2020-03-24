Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Koronavirüs, Osmaniye, Mersin, Hatay, Güncel

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

24.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:40
Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

BOTAŞ International Limited Şirketi (BİL) Genel Müdürlüğü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların hizmetinde kullanılması için Ceyhan Kaymakamlığına 5 ticari araç desteğinde bulundu.

Araçların, Ceyhan Kaymakamlığının "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlilerince alınan tedbirler kapsamında kullanılacağı bildirildi.

Mersin'de "online terapi" hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz sağladığı "Aile, Çocuk ve Yetişkinler İçin Terapi" hizmeti, koronavirüs nedeniyle online gerçekleştirilmeye başlandı.

Hizmetten yararlanmak isteyenlerle Whatsapp üzerinden görüntülü seanslar gerçekleştiren 6 psikolog, acil psikolojik destek durumlarında da vatandaşlarla görüşme gerçekleştiriyor.

Tarsus Belediyesi tarafından da sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için sıcak yemek dağıtımı başladı.

Çamlıyayla ilçesinde kamu binaları, camiler ve vatandaşların sıklıkla kullandığı yerler dezenfekte edildi.

Akdeniz ilçesinde de Park Bahçeler ile Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğüne bağlı personelden oluşan mobil ekipler, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Belediye bünyesindeki mesleki ve beceri eğitim kurslarındaki kadınlar da Toros Devlet Hastanesi için tıbbi maske üretti.

Toroslar Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kurum içi toplantıların "video konferans" yoluyla yapılması kararlaştırıldı.

Mersin'de Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneğince yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara 5 bin maske ve bin şişe kolonya dağıtıldı.

Hatay ve Osmaniye

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, itfaiye araçlarıyla Antakya ve İskenderun ilçelerindeki sokakları köpüklü su ile yıkama çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, vatandaşın yoğun olarak kullandığı meydanlardaki oturma banklarının etrafına emniyet şeridi çekildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Antakya'nın tarihi Uzun Çarşı'daki çok sayıda esnaf dükkanlarını geçici süreyle kapattı.

Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediyesince cadde ve sokakların dezenfektanla temizlenmesine devam edildi.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri de yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için park ile bahçelere mama ve ekmek bıraktı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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