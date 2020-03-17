Doğu Akdeniz'de koronavirüse karşı tedbirler Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Yüreğir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde, sokak ve kaldırımlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Dezenfeksiyon aracının da kullanıldığı çalışmalarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeler ile Yüreğir Devlet Hastanesi önü de dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaptığı açıklamada, virüse karşı her türlü önlemi aldıklarını belirtti.

Halk sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Kocaispir, toplumu paniğe sevk edecek provokatif sosyal medya hesaplarına karşı dikkatli olunmasını da istedi.

Fırsatçılara göz yumulmayacağını aktaran Kocaispir, "Fırsatçılık yapan, ürün stoklayan, fahiş fiyat uygulayan iş yerlerine Ticaret Bakanlığı ve zabıta ekiplerimiz tarafından denetimler devam ediyor." ifadesini kullandı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da belediye personeline el temizleme jeli dağıttı. Çay, ilçede yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemlerin artırılacağını bildirdi.

Kaynak: AA