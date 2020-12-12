Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor
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Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor

12.12.2020 23:18 | Son Güncelleme: 12.12.2020 23:22

Boş sokak ve caddeler Taksi ve paket servis kuryeleri Oyun parkları Sahil şeridi Boş meydanlar Polislerin denetimleri MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda gün boyu sessizlik...

Boş sokak ve caddeler

Taksi ve paket servis kuryeleri

Oyun parkları

Sahil şeridi

Boş meydanlar

Polislerin denetimleri MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda gün boyu sessizlik hakim oldu.

Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği devam ediyor
Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği devam ediyor
Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği devam ediyor
Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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