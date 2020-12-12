Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor

Boş sokak ve caddeler Taksi ve paket servis kuryeleri Oyun parkları Sahil şeridi Boş meydanlar Polislerin denetimleri MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda gün boyu sessizlik...