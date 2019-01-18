Doğu Akdeniz'de Kış - Çatıdan Düşen Kar Yığını Araçlarda Hasara Yol Açtı

Adana ve Hatay'da, kar yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok evin çatısında kar birikintisi oluştu.

Çatılarda biriken kar yığınının düşmesi sonucu bir cip ile otomobil zarar gördü.

Öte yandan, 3 gündür elektrik verilemeyen ilçede, kablo yenileme çalışması başlatıldı.

Hatay'da mahsur kalan köpek kurtarıldı

Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınında, çalıların üstünde mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Reyhanlı ilçesi Kumtepe Mahallesi'nde, sular altında kalan bir evin yanındaki çalıların üstüne sığınan köpeğin yardımına AFAD ekipleri koştu.

Köpek, ekiplerin botla ulaştığı bölgeden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA