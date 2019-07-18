Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TBMM'de 4 siyasi partinin, Doğu Akdeniz ile ilgili ortak bildirisine ilişkin, "Bu güzel haber milletimizin birlik, beraberlik ve kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TBMM'de 4 siyasi partinin, Doğu Akdeniz ile ilgili ortak bildirisine ilişkin, "Bu güzel haber milletimizin birlik, beraberlik ve kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com
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