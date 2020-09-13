Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı Kıbrıs'tan verilecek
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Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı Kıbrıs'tan verilecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın bugün yapılacak 'Seçkin Gözlemci Günü'ne katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı Kıbrıs'tan verilecek
13.09.2020 18:20 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:24

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın bugün yapılacak 'Seçkin Gözlemci Günü'ne katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.


Kaynak: DHA

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