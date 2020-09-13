Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı Kıbrıs'tan verilecek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın bugün yapılacak 'Seçkin Gözlemci Günü'ne katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın bugün yapılacak 'Seçkin Gözlemci Günü'ne katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Kaynak: DHA