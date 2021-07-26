Doğu Akdeniz'de hava sıcaklarının 4-8 derece artması bekleniyor
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Doğu Akdeniz'de hava sıcaklarının 4-8 derece artması bekleniyor

Doğu Akdeniz'de hava sıcaklarının 4-8 derece artması bekleniyor
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarından itibaren Doğu Akdeniz'de hava sıcaklıklarının artmasının tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıkların, hafta boyunca mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, hava sıcaklığının Adana'da 41, Mersin'de 35, Hatay'da 38 ve Osmaniye'de 40 dereceye ulaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların sıcak havaya karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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