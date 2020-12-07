Doğu Akdeniz'de gaz ve petrol rezervi ne kadar? Kaç metreküp doğal gaz ve petrol rezervi bulundu?
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Doğu Akdeniz'de gaz ve petrol rezervi ne kadar? Kaç metreküp doğal gaz ve petrol rezervi bulundu?

07.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:35
Doğu Akdeniz'de gaz ve petrol rezervi ne kadar? Kaç metreküp doğal gaz ve petrol rezervi bulundu?

Son dakika: Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı. Konuşmasında gaz ve petrol rezervinin ne kadar olduğunu açıkladı. Peki Doğu Akdeniz'de gaz ve petrol rezervi ne kadar, kaç metreküptür? Gaz ve petrol kaç metreküp bulundu?

Doğu Akdeniz'de gaz ve petrol rezervi ne kadar? Doğu Akdeniz'de kaç metreküp gaz bulundu? Doğu Akdeniz'de kaç metreküp petrol bulundu? Tüm bilgiler haberimizde.

DOĞU AKDENİZ'DE NE KADAR GAZ VE PETROL REZERVİ VAR?

Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan bilimsel araştırmalara göre, bölgedeki çıkarılabilir doğal gaz miktarının 3,5 trilyon ile 10 trilyon metreküp arasında olduğunu ve 1,5 ila 3,5 milyar varil civarında petrol rezervinin mevcut olduğunu söyledi.

Doğal gaz rezervi : 3,5 - 10 trilyon metreküp arası

Petrol rezervi : 1,5 - 3,5 milyar varil arası

Buna göre rezerv olarak çıkarılabilir doğal gaz miktarı 3,5 trilyon ve 10 trilyon metreküp arasında yer almaktadır. Petrol rezervinin ise 1,5 ila 3,5 milyar varil civarında olduğu düşünülmektedir.

Doğu Akdeniz'de gaz ve petrol rezervi ne kadar? Kaç metreküp doğal gaz ve petrol rezervi bulundu?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE

"Doğu Akdeniz ile ilgili meseleler bizimle beraber dünyadaki birçok devlet ve akademik kuruluşun öncelikli gündemini oluşturuyor. Akdeniz'e kıyısı olsun veya olmasın pek çok ülke burada meydana gelen olayları yakından takip ediyor, bir şekilde müdahil olmaya çalışıyor. Son yıllarda başta enerji olmak üzere Avrupa, Afrika ve Orta Doğu eksenli tüm tartışmaların odağında Doğu Akdeniz yer alıyor. Kamuoyuna yansıyan kimi bilimsel araştırmalar bölgedeki çıkarılabilir doğal gaz miktarının 3,5 trilyon ile 10 trilyon metreküp arasında olduğunu ifade etmektedir. Aynı şekilde bölgede 1,5 ile 3,5 milyar varil civarında petrol rezervinin mevcut olduğu hesaplanmaktadır."

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