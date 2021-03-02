Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar ve kuvvetli yağış bekleniyor
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Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar ve kuvvetli yağış bekleniyor

02.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:10
Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar ve kuvvetli yağış bekleniyor

Doğu Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren fırtınamsı rüzgar ve kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren fırtınamsı rüzgar ve kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtınamsı rüzgar ve yer yer kuvvetli yağışın etkili olacağı öngörülüyor.

Yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtına ve yağış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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