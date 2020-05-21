Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı Doğu Akdeniz'de, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Doğu Akdeniz'de, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklama, batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 5 ila 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar ve yer yer 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, 23 Mayıs Cumartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA