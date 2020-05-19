Doğu Akdeniz'de "evde kal" çağrısına uyuluyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Parkındaki sakinlik HATAY - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde büyük oranda uyuluyor.
19.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:40
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Parkındaki sakinlik HATAY - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde büyük oranda uyuluyor. Hatay'da Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Parkında sakinlik dikkati çekti.
Kaynak: AA