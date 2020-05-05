Doğu Akdeniz'de "evde kal" çağrısına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye" çağrısına Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de büyük oranda uyulduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye" çağrısına Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de büyük oranda uyulduğu görüldü.

Adana'da Atatürk ve Baraj caddeleri, Ziyapaşa, Gazipaşa ve Mithat Özsan bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı'nda sakinlik hakim oldu, Atatürk ve Merkez parklar ise boş kaldı.

Kaynak: AA