Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG ORUÇREİS Fırkateyni ile İtalyan ITS ALPINO Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra ettiğini açıkladı.

Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG ORUÇREİS Fırkateyni ile İtalyan ITS ALPINO Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra ettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG ORUÇREİS Fırkateyni ile İtalyan ITS ALPINO Fırkateyni 28 Haziran 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etti" denildi.

Kaynak: İHA