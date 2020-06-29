Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG Oruçreis Fırkateyni ile İtalyan ITS ALPINO Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG Oruçreis Fırkateyni ile İtalyan ITS ALPINO Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG Oruçreis Fırkateyni ile İtalyan ITS ALPINO Fırkateyni 28 Haziran 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etti" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA