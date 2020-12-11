Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
11.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:44
Genel detaylar Yağmur duası Vatandaşların dua etmesinden detaylar Mersin'de Ulu Cami'de "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, okundu.
Genel detaylar
Yağmur duası
Vatandaşların dua etmesinden detaylar
Mersin'de Ulu Cami'de "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, okundu.Hutbede suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarılarda bulunuldu.
Camide Cuma namazının farzından sonra yağmur duası edildi.
Duaya vatandaşlar da eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal