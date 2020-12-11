Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
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Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası

11.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:44

Genel detaylar Yağmur duası Vatandaşların dua etmesinden detaylar Mersin'de Ulu Cami'de "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, okundu.

Genel detaylar

Yağmur duası

Vatandaşların dua etmesinden detaylar

Mersin'de Ulu Cami'de "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, okundu.Hutbede suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Camide Cuma namazının farzından sonra yağmur duası edildi.

Duaya vatandaşlar da eşlik etti.

Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
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