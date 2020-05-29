Doğu Akdeniz'de cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
Namaz kılmaya gelen vatandaşların ateşinin ölçülmesi Namaz kılan vatandaşlar Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi'nin hurbe irad etmesi Cuma namazının kılınması MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aradan sonra ilk cuma namazı kılındı.
29.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:19
Namaz kılmaya gelen vatandaşların ateşinin ölçülmesi
Namaz kılan vatandaşlar
Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi'nin hurbe irad etmesi
Cuma namazının kılınması MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aradan sonra ilk cuma namazı kılındı.
Kaynak: AA