Doğu Akdeniz'de cuma namazı, Kovid-19 salgını sonrası üçüncü kez kılındı Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisinde namaz kılan cemaatten görüntüler MERSİN - Mersin' de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aradan sonra üçüncü kez cuma namazı kılındı.

Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisinde namaz kılan cemaatten görüntüler MERSİN - Mersin' de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aradan sonra üçüncü kez cuma namazı kılındı. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Muğdat Cami, Kovid-19 tedbirleri sonrası üçüncü kez namaz kılmak isteyen vatandaşlara ev sahipliği yaptı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı namaz öncesinde görevliler tarafından katılımcıların maske dağıtıldı. İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı namazda, maske takarak önlem alan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uydu. Kaynak: AA