Doğu Akdeniz'de cuma namazı, Kovid-19 salgını sonrasında üçüncü kez kılındı Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aradan sonra üçüncü kez cuma namazı kılındı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aradan sonra üçüncü kez cuma namazı kılındı. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde cuma namazı için vatandaşlar semt pazarında oluşturulan alana geldi. Namazda, maske takarak önlem alan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun saf tuttu. Cuma namazını İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürü Tansel Orakoğlu da kıldı. Mersin Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Muğdat Cami, Kovid-19 tedbirleri sonrası üçüncü kez cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlara açıldı. Çok sayıda vatandaşın geldiği camide, namaz öncesinde görevliler tarafından cemaate maske dağıtıldı. İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı namazda, sosyal mesafe kuralına da uyuldu. Hatay Hatay'da, "Anadolu'da inşa edilen ilk cami" olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında cuma namazı kılındı. Camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak avluya serdikleri seccadelerinin üzerinde saf tuttu. Namazda vatandaşlar maske de taktı. Osmaniye Osmaniye'de, Envar-ül Hamit Camisi avlusunda vatandaşlar cuma namazı için saf tuttu. Sağlık görevlileri girişte vatandaşların ateşini ölçtü, Osmaniye Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı, cemaate el hijyeni için dezenfektan kullandırıldı. Cuma namazı sırasında sosyal mesafe kuralına da uyuldu. Avluda yer kalmayınca vatandaşlar başka camilere yönlendirildi. Kaynak: AA