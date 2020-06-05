Doğu Akdeniz'de çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı - ADANA/OSMANİYE/ Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle dışarıda olmanın keyfini yaşadı. Adana'da saat 14.00'ten itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentteki parkları doldurdu. Park ve yeşil alanlarda oyunlar oynayan, bisiklete binen çocuklar, gönüllerince vakit geçirdi. Kaynak: AA