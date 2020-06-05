Doğu Akdeniz'de çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı - ADANA/OSMANİYE/
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle dışarıda olmanın keyfini yaşadı.
05.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:29
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle dışarıda olmanın keyfini yaşadı.
Adana'da saat 14.00'ten itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentteki parkları doldurdu. Park ve yeşil alanlarda oyunlar oynayan, bisiklete binen çocuklar, gönüllerince vakit geçirdi.
Kaynak: AA