Doğu Akdeniz'de çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı
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Doğu Akdeniz'de çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Doğu Akdeniz'de çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı
05.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:42

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Adana'da saat 14.00'ten itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentteki parkları doldurdu. Park ve yeşil alanlarda oyunlar oynayan, bisiklete binen çocuklar, gönüllerince vakit geçirdi.

Mersin

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, getirilen serbestlikle güzel havanın tadını çıkardı.

Kısıtlamanın kaldırıldığı saat 14.00'ten itibaren aileleriyle sahil şeridine gelen çocuklar, çimlerde oynayıp kıyıda bisiklet sürerek eğlendi.

Çocukların bazıları vaktini top oynayarak değerlendirirken, bazıları da arkadaşlarıyla oyun parklarında vakit geçirdi.

Gençler ise kaykay ve paten sürerek güneşli havanın tadını çıkardı, kentin simgelerinden palmiyelerin altında sohbet etti.

Bazı Roman çocuklar da sahil bandında bir araya gelerek, darbuka ve melodika eşliğinde şarkılar söyleyip gönüllerince eğlendi.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde de 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma kısıtlamasına getirilen serbestlikle parklarda vakit geçirdi.

Güneşli havanın tanıdı çıkaran çocuklardan kimi bisiklet sürdü, kimi parkta oyun oynadı. Çocuklara aileleri de eşlik etti.

Osmaniye

Osmaniye'de saat 14.00 ten sonra çocuklar aileleriyle oyun parkları ve yeşil alanlara giderek oyunlar oynadı. Maske takan ve sosyal mesafe kurallarına uyan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Gençler ise vakitlerini gölgelik alanlarda geçirmeyi ve sohbet etmeyi tercih etti. Sokağa maskeyle çıkan gençlerin sosyal mesafe kurallarına uyarak gezdiği görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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