Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

09.12.2020 23:38 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:43

Boş sokak ve caddeler Parkta dolaşan sokak hayvanları Otobüs, taksiler ve paket servis kuryeleri Oyun parklarındaki sessizlik Sahil kesiminden ve meydanlarda hakim olan sakinlik Polislerin denetimlerind Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü MERSİN - Yeni tip koronavirüs...

Boş sokak ve caddeler

Parkta dolaşan sokak hayvanları

Otobüs, taksiler ve paket servis kuryeleri

Oyun parklarındaki sessizlik

Sahil kesiminden ve meydanlarda hakim olan sakinlik

Polislerin denetimlerind Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Mersin'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Mersin

Mersin'de kısıtlamanın başlamasıyla araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve İnönü Bulvarı'nda sakinlik oluştu.

Vatandaşların sıklıkla kullandığı kıyı şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı ile sahildeki meydanlar da sessizliğe büründü.

Kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde ve kıyı şeridinde sık sık devriye gezdi.

Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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