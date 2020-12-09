Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Boş sokak ve caddeler Parkta dolaşan sokak hayvanları Otobüs, taksiler ve paket servis kuryeleri Oyun parklarındaki sessizlik Sahil kesiminden ve meydanlarda hakim olan sakinlik Polislerin denetimlerind Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü MERSİN - Yeni tip koronavirüs...