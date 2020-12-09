Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Boş sokak, caddeler Polis ekiplerinin uygulaması Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründüOSMANİYE - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.

Boş sokak, caddeler

Polis ekiplerinin uygulaması Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

OSMANİYE - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Osmaniye

Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla halkın yoğun olarak bulunduğu Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları da boş kaldı.

Ana arterlerde devriye gezen polis ekipleri, kavşak ve cadde girişlerinde önlem alarak dışarıda bulunan kişilerin izin belgeleriyle kimliklerini kontrol etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman