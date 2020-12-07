Osmaniye'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Osmaniye'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

07.12.2020 21:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 00:07

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla halkın yoğun olarak bulunduğu Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ile Adnan Menderes bulvarları boş kaldı.

Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları da sessizliğe büründü.

Ana arterler üzerinde devriye gezen polis ekipleri, kavşak, cadde girişlerinde önlem alarak sokakta bulunan araçlarla yayaların belgelerini ve kimliklerini kontrol etti.

Osmaniye'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Osmaniye'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Osmaniye'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Osmaniye'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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