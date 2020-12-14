Doğu Akdeniz'de bugün kuvvetli sağanak bekleniyor
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Doğu Akdeniz'de bugün kuvvetli sağanak bekleniyor

14.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:01
Doğu Akdeniz'de bugün kuvvetli sağanak bekleniyor

Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde bugün kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde bugün kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, öğle saatlerinden gece yarısına kadar Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Adana çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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