Doğu Akdeniz'de barajların doluluk oranı sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle düştü

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana, Mersin, Hatay ile Osmaniye'de yağış azlığı ve hava sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle barajların doluluk oranı düştü.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana, Mersin, Hatay ile Osmaniye'de yağış azlığı ve hava sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle barajların doluluk oranı düştü.

AA muhabirinin Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Doğu Akdeniz'in tarımsal sulama başta olmak üzere içme suyu ve elektrik ihtiyacını karşılayan Seyhan, Kozan, Alaköprü, Yarseli, Yayladağı, Aslantaş, Berke ile Kalecik barajlarının su seviyesi azaldı.

Adana ve bölgenin en önemli su kaynağı Seyhan Baraj Gölü'nde doluluk geçen yıl ağustos başında yüzde 85,3, su miktarı 1 milyar 881 milyon 674 bin 325 metreküpken, bu senenin aynı döneminde doluluk yüzde 66,93'e, su miktarı 1 milyar 476 milyon 554 bin 819 metreküpe düştü.

Kozan Barajı'nda da bu yıl ocakta yüzde 45 olan doluluk oranı ağustos başında yüzde 35'e, 65 milyon metreküp olan su miktarı 54 milyon 560 bin metreküpe indi.

Mersin ve çevresi ile KKTC'nin su ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Alaköprü Barajı'nda ise doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 100'den 94'e, su miktarı da 121 milyon metreküpten 114 milyon metreküpe geriledi.

Hatay bölgesinin su ihtiyacını karşılayan Yarseli Barajı'nda su seviyesi yüzde 36'dan 28'e, su miktarı 17 milyon 300 bin metreküpten 16 milyon 900 bin metreküpe düştü.

Yayladağı Barajı'nda ise geçen yıl ağustos başında yüzde 63 olan doluluk oranı, bu sene aynı dönemde yüzde 26'lara kadar indi. Su miktarı ise 4,1 milyon metreküpten 1,7 milyon metreküpe geriledi.

Osmaniye bölgesinin önemli su kaynağı Aslantaş Barajı'nda su seviyesi yüzde 74'ten 53'e, su miktarı 1 milyar 235 milyon metreküpten 896 milyon metreküpe indi.

Doluluk oranı Berke Barajı'nda yüzde 97'den 75'e, Kalecik Barajı'nda da yüzde 57'den 48'e düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner