Doğu Akdeniz'de bağışlanan 660 bin ünite kan hastalara umut oldu

TÜRK Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Doğu Akdeniz kentlerinde 2021 yılında bağışlanan 660 bin ünite kanın ihtiyaç sahiplerinin yarasına merhem olduğunu söyledi. Saygılı "2021 yılı çok iyi geçti, inşallah 2022 yılı da aynı bilinç ve duyarlılıkla devam eder" dedi.

Doğu Akdeniz bölgesinde 2021 yılında kan bağışına ilginin yüksek olduğunu belirten Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı "Kan ünitelerini, insanlarımızın şifa bulması, ameliyatlarda kan sıkıntısı yaşanmaması adına bölgedeki 78 hastaneye ulaştırdık. 1 ünite kan 3 hayat kurtarıyor. Başta Adana ve bölgedeki diğer iller olan Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bağışçılarımız çok duyarlı davranıp, 3 ayda bir düzenli kan bağışı yaparak ihtiyaç sahiplerinin yarasına merhem oldu. Hastalar kandan dolayı sıkıntıya düşmedi. 2021 yılı çok iyi geçti, inşallah 2022 yılı da aynı bilinç ve duyarlılıkla devam eder" diye konuştu.