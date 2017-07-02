Doğu Akdeniz'de "Afrika Sıcakları" Kavuruyor

- Boş sokak ve caddelerden görüntü

45 dereceyi gösteren termometreden görüntü Osmaniye'de sokaklar boş kaldı



Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Osmaniye'de ise sokaklar boş kaldı. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı kentte, sokaklardaki kent sakinleri ise sık sık gölgelik alanlarda dinlendi, bol bol su içti. Birçok vatandaş ise sıcaktan kurtulmak için yaylalara ya da su kenarlarına akın etti.



Kuzey Afrika sıcaklarının etkisini hissettirdiği Hatay'da da vatandaşlar, yüksek kesimlerdeki piknik alanları ile Akdeniz sahillerinde günlerini geçirdi.



Amanos Dağı eteklerindeki Kisecik Mahallesi'nde piknik alanlarına giden çok sayıda vatandaş, çevredeki çay ve derelerde serinlemeye çalıştı.



Bazı vatandaşlar ise serinlemek amacıyla Samandağ ilçesinde bulunan Çevlik sahilini tercih etti. Son dönemlerin en kalabalık günün yaşandığı sahilde, denize girenler bir nebze de olsa sıcak havadan kurtulmaya çalıştı.



Adana'da ise sıcak havaya rağmen çalışmak zorunda olan döner ve kebap ustaları zor anlar yaşadı. Bazı çocuklar yasak olmasına rağmen serinlemek için sulama kanallarına girdi.



Yüksek sıcaklıktan etkilenen kuşlar da süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.